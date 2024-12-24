В украинском языке есть собственный аналог названию "Сочельник", который стоит запомнить.

Уже завтра верующие отметят Рождество 2024 - самый важный христианский праздник в году. Вечер накануне Рождества также считается праздничным. Перед праздником украинцы готовят кутью, убирают дом и учат колядки.

День перед Рождеством некоторые украинцы называют Сочельником. Однако это слово не является исконно украинским. Зато существует правильный вариант, который стоит запомнить. О том, как будет по-украински Сочельник, рассказала эксклюзивно для УНИАН языковед Лариса Чемерис.

Чем заменить слово "Сочельник" в украинском языке

Слова "Сочельник" нет ни в одном словаре украинского языка.

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"В наш язык оно пришло из-за влияния церковнославянского языка и русской классической литературы и прижилось в некоторых регионах Украины во время русификации", - рассказала языковед Лариса Чемерис в комментарии УНИАН.

По ее словам, вот как сказать на украинском "Сочельник": Святий вечір, Святвечір, а еще говорят Багата кутя (в честь одноименного традиционного блюда).

"Святвечер отмечается накануне Рождества (по новому календарю 24 декабря). И начинается он с восходом первой звезды. В этот вечер, еще по языческим традициям, собиралась вся семья, чествовала своих предков, природу и желала благополучия", - отметила эксперт.

На праздник принято подавать 12 постных блюд - ранее мы рассказывали, что готовить на Святвечер.

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