Чтобы освободить Рулана Марцинкива из лифта, пришлось вызывать работников аварийной службы.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив опоздал на телеэфир из-за того, что застрял в лифте.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook, опубликовав фото из остановившегося лифта.

"Эфир может быть сорван", – написал он.

Позже в комментарии к посту городской голова сообщил, что эфир состоялся, но не без его опоздания.

Читайте также"Божье око присматривает": в киевском лифте повесили иконы вместо кнопки вызова (фото)Инцидент произошел вечером в четверг, 23 декабря, в помещении коммунальной телерадиокомпании "Вежа". Известно, что мэр направлялся на эфир программы "Спроси у власти".

Пользователи соцсети по-разному отреагировали на конфуз в комментариях:

"Это карма за отстраненных невакцинированных", "Ничего себе, и с мэрами такое случается, держитесь!", "Да уж сидите там", "Сейчас пойдут заголовки "Мэра Франковска взяли в заложники", "Не переживайте, все будет хорошо", "Отмазка от эфира, как школьник", "Это вам знак, что со зданием что-то надо делать", "То вам бумеранг прилетел", "Советский лифт вошел в конфликт со "свободовцем".

Как пишет Zaxid.net, для того, чтобы освободить Марцинкива из лифта, пришлось вызвать работников аварийной службы.

Стоит отметить, что это не первый конфуз, в который попал Марцинкив из-за лифта. В 2015 году, когда он боролся за кресло мэра, он принимал участие в освящении лифта. Через месяц после этого лифт сломался.

Ранее сообщалось, как в Ивано-Франковске общественный туалет взял в "заложники" посетителя.

Вас также могут заинтересовать новости: