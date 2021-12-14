Мужчина около получаса не мог выбраться, потому что дверь была заблокирована.

Курьезный случай произошел в Ивано-Франковске. Мужчину "взял в заложники" общественный туалет.

Об этом сообщает местное издание "Галицкий корреспондент".

Отмечается, что инцидент произошел из-за отключения света. При отсутствии электричества дверь заблокировалась.

Инцидент рассмотрели на оперативном совещании у городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Читайте также"Музей фильма ужасов": жители Днепра пожаловались на ужасный туалет в учебном заведении (фото)"Знаю, что в туалете возле стоматкорпуса застрял человек. Что там случилось, сколько времени это продолжалось?", - спросил мэр.

По словам директора департамента стратегического развития и цифровых трансформаций Зореславы Гелеван, заложника туалета спасли.

"Свет выбил, дверь закрылась – это длилось где-то до получаса. Там электрический замок, может быть, нужно поменять", – подытожила чиновница.

Как ранее сообщал УНИАН, турист из Одессы застрял в кабинке современного туалета в Днепре. Его вызволяли специалисты.

Инцидент произошел в сквере Прибрежный. Одессит приехал в город на экскурсию. Зашел в туалет, а вот выйти из него уже не смог, потому что заклинило замок кабинки. Он пробыл в туалете около часа, пока не подоспела помощь.

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Автор: Анастасия Горбачева