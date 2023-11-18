Рассказываем, как быстро выяснить, человек - сова или жаворонок, а может быть, голубь?

Психологи говорят, что существует три основных хронотипа людей - жаворонки, совы и голуби. По некоторым данным таких делений еще больше, но мы разберем основные и поможем определить свой хронотип - сова или жаворонок - как понять это и что это значит.

Голубь, жаворонок или сова - описание отличий

Для того чтобы знать, как определить - жаворонок или сова человек, стоящий перед вами, важно понять саму суть слова "хронотип". Считается, что хронотип - это индивидуальный ритм человека, на который влияет не только то, во сколько человек засыпает и просыпается, но и степень его активности в течение дня.

Нельзя сказать, что лучше - сова или жаворонок, потому что эти два понятия - крайности многих хронотипов, у каждого из которых есть свои особенности:

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совы - поздно засыпают и просыпаются, пик активности приходится на вторую половину дня, поэтому способны работать по ночам;

- поздно засыпают и просыпаются, пик активности приходится на вторую половину дня, поэтому способны работать по ночам; жаворонок - рано засыпают и просыпаются, пик активности приходится на первую половину дня, поэтому способны очень рано вставать.

Думать о том, кто успешнее - совы или жаворонки неправильно, ведь у каждого хронотипа есть свои минусы и плюсы. Даже результаты в профессиональной сфере зависят от хронотипа и самого вида деятельности.

К примеру, если вы офисный сотрудник, который должен быть на работе в 8 утра, а ваш организм только к 14:00 просыпается и готов воспринимать информацию, никаких успехов вы не добьетесь.

Как называется человек между жаворонком и совой

Мало кто знает, но существует еще один хронотип. Всего их три - сова, жаворонок, голубь - тест по активности легко может это доказать. К хронотипу "голубь" психологи относят 55% населения земли.

Это люди, которые находятся между "совами" и "жаворонками", встают не в 5-6 утра, но и не в 11-12 - примерно в 7-8, активны весь день понемногу, а спать ложатся не в 9-10, но и не под утро - где-то в 11 вечера. Считается, что человек, который относится к этому хронотипу, легче адаптируется к условиям жизни в городе и проще воспринимает смену часовых поясов.

Сова или жаворонок - как определить в общих чертах

Для того чтобы узнать, кто вы - сова или жаворонок, посмотрите на три базовых фактора:

пол - считается, что женщины чаще относятся к хронотипу "сова", чем "жаворонок", но во второй половине жизни все может поменяться с точностью до наоборот;

- считается, что женщины чаще относятся к хронотипу "сова", чем "жаворонок", но во второй половине жизни все может поменяться с точностью до наоборот; генетика - если ваши родители относятся к определенному хронотипу, то скорее всего, вы это унаследуете;

- если ваши родители относятся к определенному хронотипу, то скорее всего, вы это унаследуете; возраст - чем младше человек, тем вероятнее, что он будет легче просыпаться рано и так же рано ложиться спать.

Психологи уверены, что при определенных обстоятельствах и работе над собой можно немного сместить хронотип - научиться раньше просыпаться, быть активным в то или иное время суток. Но если биологически в человеке заложены определенные предрасположенности, то полностью изменить это не получится - сова никогда не сможет стать жаворонком и наоборот.

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