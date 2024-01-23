Люди, как правило, весят меньше, когда просыпаются, потому что дыхание и потоотделение во сне приводят к потере жидкости

Врачи считают, что лучшее время для взвешивания - утро, а также рекомендуют во время похудения становиться на весы в одно и то же время каждого дня, пишет NY Post.

Как отмечает доктор Мерт Эрогул, клинический профессор медицины неотложных состояний, вес может колебаться в течение дня, поэтому полезно выбирать одно и то же время каждый день для взвешивания.

Незначительные колебания веса между утром и вечером могут быть связаны с едой и напитками, потребленными в течение дня, активностью и физическими упражнениями, а также, номинально, с опорожнением кишечника.

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Как говорится в статье, люди, как правило, весят меньше, когда просыпаются, потому что дыхание и потоотделение во сне приводят к потере жидкости. Кроме того, по данным одного из исследований, взрослые сжигают около 50 калорий в час во время сна.

"Когда вы просыпаетесь утром, вы обезвожены, потому что не пили всю ночь. Затем вы идете в туалет и выводите жидкость, - объяснил Parade доктор Нил Флоч. "Если у вас дефекация, вы можете потерять еще от четверти до фунта веса. Так что именно в этот момент у вас будет самый низкий вес".

"Затем, когда вы оденетесь, позавтракаете и выпьете, ваш вес немного поднимется", - добавил он.

Доктор Эрогул также отметил, что люди, пытающиеся похудеть, должны стремиться терять от 1 до 2 фунтов в неделю.

"Очень низкокалорийные диеты связаны с большей потерей веса на начальном этапе, но в долгосрочной перспективе нет никакой разницы", - сказал он.

Ранее диетологи назвали 10 худших напитков для похудения - среди них алкоголь, энергетики, лимонад и соки.

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