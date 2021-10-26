В полиции заверили, что их сотрудник вакцинирован.

Полицейский во Львове, где ужесточили карантин, проверял наличие COVID-сертификатов у посетителей кондитерской, не имея собственного. В полиции заявили, что их сотрудник вакцинированный, а приложение "Дия" просто заглючило.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Инцидент произошел 23 октября. Правоохранитель проводил проверку COVID-сертификатов в кафе и ресторанах

По словам владелицы кондитерской Ольги Тесляк, в этот день в заведении находилась бариста с просроченным ПЦР-тестом, поэтому пришлось вызвать другого сотрудника. При этом сам полицейский не имел документа о вакцинации. Из-за этого разгорелся скандал

Читайте также"Самый тяжелый пациент": во Львове подросток уже 12 дней в реанимации с осложнениями от COVID-19"Я начала спрашивать об их документах. Они мне показали удостоверение. Когда я попросила показать COVID-сертификаты, работница Госпотребслужбы показала распечатанный документ. Полицейский говорит: "Я вакцинирован, но у меня нет документа. Приложение "Дия" не смогло загрузить, а бумажного документа нет. Идите со мной к моему семейному врачу". Я говорю: "Вы что насмехаетесь надо мной? Сами без документов, но пришли ко мне их проверять", – рассказала владелица заведения.

В связи с этим девушка обратилась в полицию.

В пресс-службе полиции Львовской области сообщили, что уже провели проверку и выяснили, что полицейский прошел курс вакцинации, а документ не смог показать, потому что у него "заглючило" приложение "Дия".

Как ранее сообщал УНИАН, во Львове за несоблюдение карантинных ограничений закрыли 4 магазина. Кроме этого, предупреждение выдали 4 рынкам, которые могут закрыть из-за нарушений.

Автор: Анастасия Горбачева