По словам исследователей, из-за изменения климата ареал распространения комаров увеличивается.

Ученые создали новый метод, который, скорее всего, поможет людям избежать опасных болезней, которые можно подхватить из-за укуса комара, а именно лихорадки Денге. Для того, чтобы этот способ был эффективным, нужно использовать дроны, передает IFL Science, ссылаясь на результаты исследования в научном журнале Science Robotics.

Отмечается, что дроны "разбросали" сотни комаров, которых заразили специальными бактериями Wolbachia. Такие микроорганизмы не представляют опасности для людей, однако действуют на этих насекомых таким образом, что те больше не могут переносить возбудители болезней.

Кроме того, комары были "помечены" флуоресцентными порошками, чтобы позже их можно было обнаружить и поймать. Это продемонстрировало, что система сработала, поэтому комары пережили свое "путешествие".

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Во время второй части исследования команда испытала беспилотники в зоне площадью 2 квадратных километра. Ученые каждую неделю выпускали в среднем 155 комаров на гектар. Это продолжалось примерно 4 месяца с несколькими короткими перерывами для решения технических вопросов.

Также ученые подсчитали, что в целом было выпущено примерно 31 тысячу насекомых, которые были инфицированы Wolbachia для того, чтобы эти особи распространили бактерию среди местной популяции комаров.

По словам ученых, такой метод может быть действенным, ведь они заметили положительные изменения. Первый раз его применили в 2017 году в столице Индонезии Джакарте. С помощью этой технологии, уровень заболеваемости лихорадкой Денге стал ниже на 77%.

В свою очередь в прошлом году ученые провели другие исследования, где предположили, что методика может иметь лучшие результаты, чем об этом говорит статистика. Однако уже в этом году исследователи пытались выяснить, можно ли использовать этот метод на больших по площади территориях.

"Мы разработали полностью автоматизированную систему дозированного выпуска комаров, которая выпускает их небольшими группами на большой площади, и интегрировали ее в беспилотники. Из-за изменения климата ареал распространения комаров увеличивается. Это означает, что больше людей, вероятно, будут находиться в зоне риска подхватить инфицироваться болезнями, возбудители которых переносят эти насекомые. Нам нужна любая помощь, которую мы можем получить, и дроны могут стать ее важной частью", - подчеркнули ученые.

Что известно о лихорадке Денге

Лихорадка Денге является острым инфекционным заболеванием, которым можно заразиться через укус комара. Примерно половина населения Земли живут там, где есть высокий риск инфицирования. С начала 2024 года в 80 странах мира было зафиксировано более 10 млн случаев лихорадки Денге, среди которых около 5 тысяч были смертельными. По словам ученых, это вдвое больше, чем было обнаружено в 2023 году.

Укусы комаров - последние новости

Как писал УНИАН, эксперты рассказали, почему комары могут кусать некоторых людей чаще, чем других. По их словам, кровопийцы полагаются на углекислый газ, который мы выдыхаем.

"Комары начинают ориентироваться на импульсы углекислого газа и продолжают лететь против ветра, поскольку чувствуют более высокую концентрацию, чем содержит обычный окружающий воздух", - отметил Йооп ван Лун, энтомолог из Университета Вагенингена в Нидерландах.

В свою очередь в начале этого лета Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний предупредил, что количество случаев лихорадки Денге быстро растет по всей Европе, при этом некоторые инфекции становятся потенциально тяжелыми. По данным центра, тигровые комары, которые живут в тропических странах, были обнаружены в 13 странах Евросоюза, что связано со "значительным" ростом случаев лихорадки в этом году.

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