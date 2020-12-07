Мэр Владислав Атрошенко заявил депутатам на сессии, что "если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором".

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко во время сессии горсовета заговорил на блатном жаргоне.

Видео опубликовали в Twitter.

"Ровно я шел по жизни, и мне одинаково с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить - предъявите вы мне что-то", - заявил сегодня мэр Чернигова, обращаясь к депутатам местного горсовета.

Чернігів в надійних руках 💪 pic.twitter.com/N2asDhPNoX — Lorne Malvo (@laugh_in_pain) December 7, 2020

Переизбрание Атрошенко мэром Чернигова: что известно

Городским головой Чернигова переизбран действующий мэр Владислав Атрошенко.

По результатам голосования, Атрошенко получил 77,49% голосов избирателей (62 тысяч 937).

В Черниговский городской совет из 11 политических партий, участвовавших в выборах, прошли только пять. В частности, 26 мандатов получила партия "Родной дом", по 4 - "Слуга народа", "Наш край", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность".

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Автор: Денис Прядко