Владислава Атрошенко переизбрали мэром / фото facebook.com/vladatroshenko
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко во время сессии горсовета заговорил на блатном жаргоне.
Видео опубликовали в Twitter.
"Ровно я шел по жизни, и мне одинаково с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить - предъявите вы мне что-то", - заявил сегодня мэр Чернигова, обращаясь к депутатам местного горсовета.
Чернігів в надійних руках 💪 pic.twitter.com/N2asDhPNoX— Lorne Malvo (@laugh_in_pain) December 7, 2020
Читайте такжеВ Чернигове первая сессия облсовета началась с конфликта и блокирования трибуны (фото)
Переизбрание Атрошенко мэром Чернигова: что известно
- Городским головой Чернигова переизбран действующий мэр Владислав Атрошенко.
- По результатам голосования, Атрошенко получил 77,49% голосов избирателей (62 тысяч 937).
- В Черниговский городской совет из 11 политических партий, участвовавших в выборах, прошли только пять. В частности, 26 мандатов получила партия "Родной дом", по 4 - "Слуга народа", "Наш край", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram