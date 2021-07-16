Столб был установлен в 1997 году с заявленным сроком эксплуатации в 50 лет, но не простоял даже половину положенного срока.

В феврале в японском городе Судзука в префектуре Миэ упал шестиметровый столб со светофором.

Об этом сообщает издание SoraNews24.

Столб был установлен в 1997 году с заявленным сроком эксплуатации в 50 лет, но не простоял даже половину положенного срока.

Дело в том, что местные жители на протяжении многих лет выгуливали собак рядом со светофором, который стал излюбленным туалетом для четвероногих. Также выяснилось, что на противоположной стороне улицы стоял точно такой же столб - и он был в полном порядке.

Ученые из полицейской лаборатории проверили оба столба на наличие мочевины: выяснилось, что на упавшем столбе ее было в восемь раз больше. А на земле вокруг него - и вовсе в 42 раза больше, чем на земле у столба, который остался стоять.

Было установлено, что причиной падения конструкции стала сильная коррозия металла в основании столба, вызванная собачьей мочевиной.

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Автор: Олег Давыгора