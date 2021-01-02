Решение о смене имени мужчина принял, просматривая по телевизору концерт любимой исполнительницы.

Британец Томас Дод обожает канадскую певицу Селин Дион. На Рождество он навеселе просматривал ее концерт и решил официально сменить собственное имя на Селин Дион.

Об этом он рассказал местному изданию The Birmingham Mail, пишет Громадське.

Читайте такжеМама мальчика по имени Зеленский хочет встретиться с президентом (видео)

30-летний Томас сказал, что "несколько одержим" певицей и не собирается это скрывать. Во время локдауна он смотрел много ее концертов по телевизору, Рождество он тоже решил провести с концертом Дион.

"Я помню, что смотрел один из концертов, и у меня появилась замечательная идея, хотя я был немного пьян», — рассказывает об идее сменить имя Томас.

Тогда он подал онлайн-заявление на смену имени и фамилии и заплатил за это 89 фунтов стерлингов (примерно 3500 грн). Через несколько дней парень получил письмо с подтверждением смены имени.

Теперь он беспокоится, как сказать отделу кадров на работе об изменении имени и попросить изменить подпись в рабочей почте. Также Томас говорит, что беспокоится о том, чтобы не попасть в полицию из-за своего поступка.

Сначала таким шагом была недовольна мама парня, а вот друзья поддержали его. Пока Томас не планирует возвращать свое старое имя. Он надеется, что его затея развеселит людей, которые «пережили непростой год».

New York Post британец рассказал, что волнуется не только из-за беседы с отделом кадров, но и из-за того, что переехал в маленькую деревню, где не знает большинства людей: «это будет вызывать шок, когда я буду говорить им свое имя».

Также Томас надеется, что смена имени поможет ему познакомиться с настоящей Селин Дион. Сама певица или ее представители не комментировали выходку британца.

Tier 4 is the least of my worries - I’ve just got home to some post. Apparently at some point over Christmas I’ve had one too many vinos and legally changed my name to Celine Dion! pic.twitter.com/ZchXWiqhUw — Celine Dion (@ThomasDodd1) December 30, 2020

Другие новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН