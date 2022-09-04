Ему предъявили обвинение в краже в особо крупных размерах и террористических угрозах.

В американском городе Тьюпело в Миссисипи мужчина угнал самолет. Он обратился в полицию с заявлением, что хочет врезаться в магазин Walmart.

Об этом пишет BBC.

Отметим, что он украл маленький самолет, в котором можно разместить 10-12 человек. По данным правоохранителей, подозреваемый работал в местном аэропорту, но не имел лицензии пилота.

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Полиция эвакуировала людей из супермаркета и ресторана рядом. Местные власти попросили избегать этого района, поскольку "зона риска значительно больше, чем территория города".

Полиции во время переговоров удалось убедить мужчину, но позже он передумал. Однако, покружив над городом, он наконец приземлился в поле, где его задержала полиция. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. Его обвиняют в краже в особо крупных размерах и террористических угрозах.

Напомним, другая жительница США прославилась тем, что изобрела собственный многоразовая"туалетная бумага" чтобы не тратить деньги на покупку новых рулонов.

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