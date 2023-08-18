В его юго-западной части уровень воды повышается слишком быстро. Ряд территорий может затопить.

Во Всемирной метеорологической организации, работающей при ООН, указали на опасные процессы, которые начались в юго-западной части Тихого океана.

Ученые фиксируют сверхбыстрый уровень повышения воды в море, которой в будущем может привести к затоплению территорий Соломоновых островов и Тувалу (страна в субрегионе Полинезии).

За год уровень воды в среднем повышается на 4 мм, говорится в отчете по климатической ситуации в водах Тихого океана по итогам 2022 года, опубликованном на сайте организации.

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По мнению генсекретаря ведомства Петтери Таалас, такие изменения окажут значительное влияние на юго-западную часть океана. Также опасности добавляют новые уровни температур поверхности воды, которые фиксирует организация.

"Это окажет большое влияние на юго-западную часть Тихого океана, поскольку это часто связано с более высокими температурами и разрушительными погодными условиями", - отметил Таалас.

По его словам, еще есть много пробелов, которые должна доработать организация в рамках инициативы "Ранние предупреждения для всех".

"Несмотря на продолжающиеся усилия по укреплению систем раннего предупреждения о различных опасностях, этот отчет ясно показывает, что все еще существуют значительные пробелы, которые необходимо устранить", - сказал он.

В отчете также отмечается, что стремительное повышение уровня воды, наблюдаемое в течение последних шести месяцев, уже нанесло немало вреда на северо-восточном побережье Австралии и южных Папуа-Новой Гвинеи.

Так, по итогам 2022 года в местных регионах зафиксировали около 35 стихийных бедствий. Среди них наводнения и штормы, убившие более 700 человек и причинившие разрушения и страдания еще более чем 8 миллионам человек.

На Канарских островах произошел самый ужасный пожар десятилетия

Напомним, во вторник одно из самых главных туристических направлений Европы на архипелаге Канарских островов накрыли масштабные лесные пожары. Стихия бушует в Тенерифе. Уже несколько дней пожарные не могут локализовать огонь, местные власти задействовали армию Испании.

По данным Independent, пожар уже распространился на 4000 гектаров земли. Принудительную эвакуацию объявили для 8 тысяч человек, которым грозит опасность. Президент Канарских островов Фернандо Клавихо назвал произошедшее самым страшным огнем за последние 40 лет.

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