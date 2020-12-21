Елка украшена главными атрибутами уходящего года.

В одном из медучреждений Днепровского района Киева появилась необычная елка, украшенная защитным медицинским костюмом.

Соответствующее фото появилось в сообществе "Типичный Киев" в Facebook.

"В больнице на Тычины уже тоже ёлку украсили. А вы украсили?", - пишет автор публикации.

Для украшения дерева, помимо костюма, применили защитное стекло, маску, перчатки и бахилы. На верхушке елки установлена традиционная звезда.

Большинство пользователей, которые отреагировали на пост, оценили креатив медиков. Впрочем, в комментариях некоторые киевляне возмутились подобным решением.

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Автор: УНИАН