В этом году участие в конкурсе приняли десятки фермеров, которые принесли выращенные помидоры на соревнования.

В Испании выбирали самый уродливый томат сезона.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Конкурс устраивают ежегодно в муниципалитете Тудела. В этом году участие в нем приняли десятки фермеров, которые принесли выращенные ими помидоры на соревнования. Как и полагается на конкурсах - победителя выбирало профессиональное жюри. Прежде всего оценивали форму томата - чем неправильнее, тем лучше. Но представители жюри также дегустировали их.

Почему некоторые томаты вырастают некрасивыми - мнения участников конкурса разделились. Одни говорят, что это случайность. Другие обвиняют во всем пчел, потому что те, мол, неправильно их опыляли.

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Томаты с "вакциной"

Напомним, недавно стало известно о разработке учеными из Центра геномики и биоинформатики Академии Наук Узбекистана "с вакциной от коронавируса".

Уже через два месяца первые желающие смогут попробовать "волшебные" томаты на вкус и проверить на себе, действительно ли растение "производит антиген" к COVID-19.

Ученые занимались созданием "волшебных" томатов с января 2021 года. Ожидается, что первый урожай можно будет собрать уже через два месяца.

Но "волшебный" эффект нужно доказать путем исследований, а саму разработку должны оценить эксперты ВОЗ, если конечно ученые из Узбекистана решат выводить свои томаты на мировой уровень.

Автор: Денис Прядко