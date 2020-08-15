Солнце, море и кабан: в Германии к отдыхающим на пляж выплыл неожиданный гость (видео)
В немецкой коммуне Бродерсби дикий кабан выплыл из Балтийского моря на многолюдный пляж, где сидели отдыхающие.
Выйдя на сушу, животное, видимо, испугалось и бросилось на мужчину, стоявшего с лопатой. Орудуя сельскохозяйственным предметом, тот отмахнулся от кабана, который убежал, распугивая взрослых и детей. Кадры опубликовали на странице Seebad Warnemünde в Facebook.
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Этого же кабана ранее заметили у берегов Нижней Саксонии, сообщили в UPI. Моряк Клаус Шлутер заверяет, что вместе с коллегой безуспешно пытались выманить зверя на сушу. Кабан плыл в сторону пляжа, где его и засняли.
Ролик с кабаном стал вирусным и собрал множество реакций. Особенно возмутились мужчине с лопатой.
«Прекрасный кабан поплавал в море и получил от этого мужика лопатой», — негодовали одни. «Зачем этот парень притащил на пляж огромную лопату?» — удивлялись другие. Некоторые комментаторы напомнили, что дикий кабан представлял угрозу людям и от него стоило защищаться.
Am Ostseestrand ist etwas los 😳Опубліковано Seebad Warnemünde Неділя, 9 серпня 2020 р.
По оценкам статистической службы Европейского союза на 2019 год, на территории конфедерации проживало около 150 млн кабанов; 40% популяции сосредоточено в Испании и Германии.
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