На сайте центра отмечается, что такое зрелище очень популярно за рубежом.

Один из детских центров во Львове устраивает на заказ "стриптиз-шоу от свинки".

Информация об услуге опубликована на сайте центра.

Заведение специализируется на развивающих занятиях для детей, имеет мини-садик, кукольный театр, организует детские дни рождения и мастер-классы, а в то же время предлагает не совсем детские развлечения.

"Незабываемое стриптиз-шоу от свинки Каролины! Шутливый, комичный стриптиз в исполнении очаровательной и бесподобной свинки Каролины. Новый и интересный номер для создания незабываемой атмосферы на празднике, который исполняет очаровательная свинка Каролина, очень популярен за рубежом, и сегодня он уже доступен и для вас", - говорится в описании услуги.

Свинка Каролина - это ростовая кукла, на заказ танцующая эротическое шоу в течение 7-10 минут вместе с двумя девушками-помощницами. В частности, женщины помогают свинке раздеться - под одеждой у нее имитация трех пар грудей.

"Свинка-стриптизерша раздевается и развлекает всех присутствующих, обязательно во время выступления она танцует с гостями! После завершения номера желающие могут сделать с ней замечательные фото в память о веселом шоу", - сообщает центр.

В объявлении подчеркивается, что шоу "только 18+".

Кроме того, в разделе 18+ на сайте центра есть номер с ростовыми куклами "Казак и казачка" с героями "в национальном стиле", которые разыгрывают шуточные ссоры, а также светодиодное шоу.

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Автор: Катерина Комолова