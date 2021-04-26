Водитель под марихуаной вылетел на пешеходную площадь города и начал хаотично скользить.

В Албании прохожий виртуозно заскочил в машину, чтобы остановить опасного водителя.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел в Тиране, на большой пешеходной площади в центре города. Туда на скорости вылетела машина и начала совершать хаотичный дрифт. Охранники вместе с прохожими пытались остановить водителя, однако без успеха. Тогда кто-то из толпы заскочил ногами прямо в открытое окно машины, чем заставил нарушителя остановиться.

После этого копы вытащили водителя из салона и задержали. Выяснилось, что это 32-летний мужчина, злоупотребляющий марихуаной.

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Автор: Денис Прядко