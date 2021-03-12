Двоюродный брат мальчика обнаружил его в холодильнике в одних трусах.

В бразильском городе Кампу-Гранди, штат Мату-Гросу-ду-Сул, подросток проник на участок бабушки, залез в холодильник и замерз насмерть.

Об этом сообщает The Sun.

Тело 15-летнего Хосе Эдуардо Роза обнаружил его 20-летний двоюродный брат Карлос Маньо Гонкальвес Родригес 11 января. По его словам, Роза забрался в холодильник в одних трусах. Патрульные считают, что мальчик хотел охладиться таким образом.

Родригес объяснил, что отправился на поиски Роза после того, как тот не вышел на работу.

«Я почувствовал неприятный запах. Открыл холодильник и обнаружил его сидящим в одних трусах», - говорит юноша.

Власти считают, что смерть подростка наступила из-за внезапного ухудшения здоровья от приема анаболических стероидов. В саду недалеко от холодильника нашли несколько стульев, расставленных по кругу. Полиция проверяет версию, находился ли Роза перед смертью в компании знакомых.

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Автор: Денис Прядко