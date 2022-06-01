В сети шутят, что пенсионеры-украинцы хотят помочь ВСУ уничтожать российских оккупантов.

В сети показали второе видео "подразделения Байдена". Украинские пенсионеры продемонстрировали гуся-терминатора, выращенного в секретной биолаборатории.

Об этом сообщает издание ASPI.News.

Российские СМИ перед вторжением 24 февраля публиковали много информации о тайных "биологических лабораториях США" в Украине. Также были статьи о домашних птицах-убийцах, натренированных на полеты в РФ и убийства россиян.

Киевские пенсионеры показали на видео именно такого гуся перед отправкой на боевое задание в РФ, и пригрозили, что члены "отряда Путина" станут первыми, кто пострадают от него. Таким образом пенсионеры-украинцы хотят помочь ВСУ уничтожать российских оккупантов.

Напомним, ранее в сети появилась видеопародия на известные "отряды Путина". В них российские пенсионеры несут чушь о России и "мировых" заговорах. Украинский же вариант - вполне патриотичный продукт. Называется он "подразделение Байдена".