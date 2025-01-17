Некоторые собеседования совершенно выходят из-под контроля.

Каждый человек, который ищет работу, вынужден ходить на собеседования и общаться с рекрутерами и будущими руководителями. Многие люди знают, что не всегда такие встречи проходят гладко - иногда в процессе общения начинают происходить довольно странные вещи. И дело не в том, как вести себя на собеседовании должны вы - неожиданный поворот событий исходит от того, кто пригласил вас на диалог.

Самое незабываемое собеседование на работу - рассказы из сети

Пользователи Reddit поделились своими историями о том, как они проходили собеседование и что их повергло в шок. Некоторые рассказы кажутся смешными, но есть и такие, от которых действительно становится жутко.

Работа детективом

Видео дня

"У меня есть хорошая история, связанная с этим, о которой я почти забыла, настолько абсурдная, что я не думаю, что она может произойти в наши дни.

Это было около 16 лет назад, я искала работу после окончания школы. Я не была уверена, чем хочу заниматься, так как не поступила в выбранный мною университет. В газете я нашла объявление о том, что детективное агентство ищет людей, и подумала, почему бы и нет, это может стать веселым приключением. Меня пригласили на собеседование с одним парнем, в комнате были только я и он. Он задал мне несколько странных вопросов, например, смогу ли я хорошо притвориться пожилой женщиной (объяснение - как детектив, вы должны иногда работать в маскировке). Затем он вышел посреди интервью минут на 5. Потом он вернулся, мы продолжили беседу, и я ушла. Только спустя несколько месяцев я узнала, что телеканал, расположенный в моем городе (с национальным охватом), снял новое телешоу, в котором они убеждают бедных людей, что их наняли детективами, но на самом деле просто издеваются над ними, дают им нелепые задания и т. д. и снимают все это скрытой камерой.

...Да, это было то самое "агентство", в котором я проходила собеседование. Меня тайно записывали на собеседовании как потенциального "актера" без моего ведома. Парень вышел из комнаты, чтобы они могли записать меня и посмотреть, как я себя веду, когда никого нет рядом. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было тревожно, и я не давала своего согласия на запись, так что все было нечестно" - girls_gone_wireless

Продуктовый магазин

Пользователь с ником originalchaosinabox рассказал, как он проходил собеседование в продуктовый магазин:

Менеджер: "Вы получили работу! Вы можете начать сегодня днем?"

Соискатель: "Я должен отработать дни на прошлой работе"

Менеджер: "Вы здесь всего 30 секунд, а уже придумываете отговорки, чтобы отлынивать от смены. ОТЛИЧНО! Вы можете начать завтра".

Скрытая камера

"Несколько лет назад проходил онлайн-собеседование в одной компании. Собеседование проводил региональный менеджер, казалось, что это обычное собеседование. На полпути он сообщил, что еще шесть человек из его компании смотрят и слушают, но программа настроена так, что я их не вижу и не слышу. И он действительно получил удовольствие от того, что рассказал мне об этом. Это было все равно что пойти на первое свидание с кем-то, а потом узнать, что на человеке установлена скрытая камера, а его родители и еще шесть членов семьи все это время наблюдали за нами" - coffeeinvenice

IT

Пользователь с ником trowzerss также поделился историей о том, как уже на собеседовании он догадался обо всех подводных камнях:

Мы хотим предложить вам эту работу! Вы можете приступить к работе завтра?

"У меня еще не было официального письма с предложением, в котором были бы указаны зарплата и льготы, а предложение после одного собеседования вообще не является стандартным для моей работы. Они были совершенно ошарашены, когда я попросил прислать письмо с предложением, пока я решаю (я сказал, что у меня есть другое предложение, но на самом деле я просто хотел незаметно закончить телефонный разговор).

Это только укрепило ощущение, которое я уже получил на собеседовании. В офисе повсюду валялись коробки с новым оборудованием, а три интервьюера только что получили внутреннее повышение и не имели ни малейшего представления о том, как проводить собеседование. Это говорило о том, что один (а может, и больше) человек из их числа внезапно уволился в разгар большого проекта по модернизации, и они ищут персонал, чтобы начать работу, а я буду работать под началом кучки сотрудников службы технической поддержки с минимальным опытом управления или работы над проектами, и все это во время масштабного развертывания".

Работа в школе

"Раньше я работала в книжном магазине колледжа, а потом ушла, чтобы преподавать. Я вернулась в книжный магазин, когда искала работу преподавателя на свободное время, и к тому времени в магазине появился новый управляющий.

Когда я шла на работу, мне позвонили из одной школы и спросили, не хочу ли я прийти на собеседование на следующий день в 9 утра. Я сказала, что у меня есть работа, но я хотела бы узнать, можем ли мы найти подходящее время, и она надулась и сказала: "О, так вы не хотите приходить на собеседование? Мне вычеркнуть ваше имя?"

Я сказала ей, что приду в 9. Я вошел в книжный магазин и представился новому менеджеру, типа: "Привет, я Гнейснис, приятно познакомиться, и еще я знаю, что это очень спонтанное предупреждение, но мне нужен отгул завтра".

Как и следовало ожидать, собеседование было ужасным, и я рада, что меня не взяли в эту дерьмовую школу. Звонить мне с уведомлением за один день, а потом вести себя грубо, когда я не решаюсь бросить все и потерять день зарплаты, - не самое лучшее первое впечатление" - Gneissisnice.

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