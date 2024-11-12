Этот одеколон применяли не только как парфюмерное средство.

Тройной одеколон можно назвать своеобразным символом эпохи и обязательным элементом быта Советского Союза. Он был известен своим широким спектром применения.

Этот одеколон, выпущенный еще в начале 19 века и полюбившийся многим в свое время, имел уникальный состав, который стал основой для его названия.

Тройной одеколон - почему так называется

Название "тройной одеколон" произошло от трех его ключевых ингредиентов: лимон, бергамот и нероли. Эти компоненты создавали характерный освежающий и стойкий аромат, и тройное сочетание масел подарило ему не только узнаваемый запах, но и популярность.

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В период СССР одеколон "тройной" производился многими фабриками по строго установленной рецептуре, став доступным и массовым продуктом.

Тройной одеколон - состав

Тройной одеколон СССР сохранял базовую формулу, включавшую эфирные масла, растворенные в спиртовой основе.

Этот одеколон, состав которого оставался неизменным на протяжении десятилетий, отличался высокой концентрацией спирта, что не только обеспечивало долговечность аромата, но и наделяло его дезинфицирующими свойствами. А за счет таких компонентов, как лимонное, бергамотовое масла и масло нероли (цветки апельсинового дерева), он обладал тонизирующим и освежающим эффектами.

Тройной одеколон - лечебные свойства

Примечательно, что тройной одеколон в те времена применяли не только как парфюмерное средство. Благодаря своему составу, этот продукт считался практически универсальным лечебным средством. В народной медицине его использовали для облегчения болей в суставах. Считалось, что тройной одеколон лечит суставы при растирании и помогает снимать воспаление.

Кроме того, некоторые советские граждане считали, что полезен тройной одеколон от кашля: его втирали в небольшом количестве в грудную клетку или делали легкие ингаляции, чтобы облегчить дыхание. Эти методы, конечно, не имели официального подтверждения, но были популярны среди людей.

Таким образом, в СССР тройной одеколон был не просто косметическим продуктом, а настоящим универсальным средством, которое помогало в быту и даже воспринималось как средство от болезней.

Напомним, УНИАН писал, где и за сколько можно продать книги СССР.

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