Отмечается, что культовый автор черпал вдохновение для своих книг в реальных местах.

Действие историй Джона Рональда Руэла Толкина происходит в вымышленном королевстве Средиземье, потрясающие пейзажи, о которых рассказывается в книгах и фильмах гораздо ближе, чем вы можете себе представить.

Издание ВВС пишет, что многие из описанных Толкином пейзажей основаны на реальных местах.

Тропа Толкина: Ланкашир, Англия

Во время написания "Властелина колец" в 1940-х годах Толкин некоторое время жил в Стоунихерст-колледже. Известно, что он часто гулял по лесам и холмам близлежащей долины Риббл, и считается, что он черпал здесь вдохновение при создании Шира, сельской родины хоббитов.

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Сегодня поклонники Толкина могут познакомиться с этой местностью, пройдя по Тропе Толкина, которая была открыта в 2002 году и ведет туристов по ландшафтам, которые вдохновляли автора. Маршрут начинается в деревне Херст-Грин у атмосферного паба 17 века Shireburn Arms, где Толкин был завсегдатаем. Затем на протяжении семи миль можно наслаждаться холмистыми сельскохозяйственными угодьями возле величественных зданий колледжа Стоунихерст и ряда исторических достопримечательностей.

Ущелье Чеддер: Сомерсет, Англия

Толкин и его жена Эдит поженились в 1916 году и провели медовый месяц в сомерсетской деревне Клеведон. Там они посетили один из самых потрясающих пейзажей Британии: Чеддерское ущелье, отвесную известняковую долину, испещренную пещерами, стены которых украшены причудливыми скальными образованиями, сталагмитами и сталактитами.

Толкин в 1971 году подтвердил, что пещеры Чеддерского ущелья вдохновили его на создание Сверкающих пещер в Хельмовой впадине во "Властелине колец".

Дениз Блаффс: Вайтомо, Новая Зеландия

В фильмах этот ландшафт фигурирует в приквеле "Хоббит: Нежданное путешествие" как Троллшоу - лес на холме, где Бильбо Бэггинс сталкивается с враждебными троллями. В телесериале же Дениз Блаффс служит частью высокогорного дома Харфутов, главных героев сериала. В реальности же Дениз Блаффс находится на частной ферме, где разводят овец и крупный рогатый скот уже три поколения одной семьи.

Стоу-он-те-Уолд: Глостершир, Англия

Дверь церкви Святого Эдварда в городке Стоу-он-те-Уолд стала прототипом для Дверей Дурина - потайной вход во внутреннюю часть горы, где находится гномий город Хазад-дум, на одном из рисунков Толкина. Ее северная дверь вырезана из тяжелого дерева с шипами, увенчана арочным наличником и увешана масляными лампами. Самая поразительная особенность - два тисовых дерева, обрамляющих вход, посаженные три века назад, а теперь огромные, скрученные и сплетенные, вросшие в структуру самой церкви.

Национальный парк Тейде: Тенерифе, Испания

Луноподобные пустыни Тенерифе занимают важное место в новых сериях "Кольца Всевластия" - это бесплодная пустошь, по которой вместе с двумя хоббитами путешествует таинственный Незнакомец, волшебник, потерявший память. Коренные жители Тенерифе - гуанчи - традиционно считали Тейде воротами в подземный мир, где обитает злобное божество Гуайота.

Здесь дуют свирепые ветры, стоит палящая жара и пыльные равнины усеяны скелетными деревьями. Неудивительно, что именно Тейде был выбран в качестве реальных декораций для королевства Рюн, которое в произведениях Толкина является таинственным регионом морального разложения и темного колдовства.

Фьордленд: Южный остров, Новая Зеландия

В лесах Фьордленда можно увидеть лес Фангорн, где обитают загадочные энты - гигантские говорящие деревья, помогающие хоббитам в борьбе с темным волшебником Саруманом. Среди других мест Фьордленда, фигурирующих в фильмах, - река Вайау, заменившая у Толкина реку Андуин, самую длинную реку Средиземья, которая появляется в самом первом кадре с воздуха в "Братстве кольца".

Ранее УНИАН писал, что заброшенный город-призрак, поглощенный пустыней, стал центром "темного туризма".

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