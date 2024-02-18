Наши пушистые спутники заслуживают того, чтобы к ним относились с добротой и уважением.

Все владельцы собак знают, что наши пушистые друзья приносят нам много радости и безусловной любви. Однако это не означает, что наши собаки не действуют нам на нервы время от времени. Хотя время от времени обижаться на них - это нормально, они не общаются так, как мы, и наши реакции могут негативно повлиять на них, даже если мы этого не осознаем.

Как пишет портал YourTango, аккаунт PetLab Co, который дает советы владельцам собак и их питомцам, рассказал о 5 вещах, которые ранят чувства вашей собаки.

1. Злиться на нее.

Ваша собака может делать то, что вас расстраивает. Однако эксперты советуют никогда не выражать свой гнев на собаку, крича или проявляя к ней физическую агрессию.

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Когда мы повышаем на них голос или запираем в клетке в качестве наказания, они пугаются и не понимают, почему с ними так обращаются. Исследование, проведенное Университетской Федерацией защиты животных, показало, что когда владелец кричит на свою собаку, у нее повышается уровень стресса и кортизола.

Гнев - это эмоция, с которой большинство собак не знакомы, и они не могут понять, почему к ним по-другому относится тот, кого они любят. Даже если вы злитесь на свою собаку, специалисты по дрессировке советуют говорить с ней мягким, тихим, но твердым голосом, а не кричать.

2. Забирать еду, когда собака ест.

В дикой природе собаки не выжили бы, если бы не охраняли свою пищу, и ее забрали бы другие животные. Если хозяева внезапно забирают у них миски с едой во время еды, собака может испугаться, что больше никогда не увидит еду. Даже если вы просто хотите сменить место для еды или решили покормить ее позже, собака не понимает, почему вы забираете его еду.

Это также заставляет собаку есть в чрезмерно быстром темпе, что может привести к боли в животе, диарее и рвоте.

3. Отталкивать ее, когда она облизывает вас.

Хотя это может быть не очень приятно для хозяина, лизание - это максимально приближенный к поцелуям способ собаки показать свою любовь к вам.

Эксперты отмечают, что облизывание может быть признаком привязанности. Оно также может дать собаке ощущение безопасности и комфорта, подобно тому, которое она испытывала, когда ее лизала мать.

4. Дразнить ее.

Дуя ей в нос или толкая собаку, когда она спит, вы только заставите ее чувствовать себя разочарованной или смущенной. Это также может привести к поведенческим проблемам, таким как гиперчувствительность, отсутствие манер и агрессия. Кроме того, постоянные дразнилки могут повредить вашим отношениям с собакой, вызывая у нее недоверие или чувство угрозы с вашей стороны.

5. Игнорирование постоянного почесывания ушей или лап.

Хотя время от времени такое поведение является нормальным, постоянное почесывание ушей или лап может указывать на определенные проблемы со здоровьем вашей собаки. По словам ветеринаров, постоянное облизывание лап или почесывание ушей может означать, что ваша собака страдает хронической болью, воспалением, инфекцией или аллергией. Это также может быть результатом беспокойства или стресса.

Лучший способ - показать собаку ветеринару, чтобы он определил причину проблемы и, при необходимости, прописал лекарство. Однако, если вы игнорируете эти симптомы у своей собаки, она может воспринять это как отсутствие заботы о ее благополучии. Это может не только причинить ей боль, но и негативно повлиять на ее общее физическое состояние.

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