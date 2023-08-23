Если хотите усложнить себе задачу - установите короткий временной лимит на ее решение.

Если хотите научиться быстрее решать проблемы, а также улучшить внимание и "прокачать" аналитические способности - попробуйте справиться с очень непростой головоломкой со спичками.

Эта головоломка, опубликованная на fresherslive.com, создана на основе уравнения, цифры в котором "выложены" спичками. Читателям предложили сделать уравнение "3+1=3" правильным, переместив спичку.

Отмечается, что быстро справиться с такой головоломкой смогут только гении.

Видео дня

Если вдруг вам кажется, что для вас эта задача слишком проста, - установите какой-то короткий временной лимит для ее решения.

Если же никак не можете справиться с задачей, мы вам пошагово объясним, как решается эта головоломка.

Первый этап

Второй этап

Интересные новости о головоломках - прочтите это сейчас

Ранее УНИАН опубликовал картинку, на которой было нарисовано 12 змей. Среди этих животных нужно было найти самое ядовитое.

Стоит отметить, что нужно обратить внимание на какую-то незаметную деталь, которая может свидетельствовать о серьезной ядовитости конкретной змеи. Самые внимательные люди могут найти животное, которое "притаилось", за пять секунд.

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