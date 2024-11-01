Сложные оптические иллюзии способны завести в тупик даже ярых фанатов головоломок. Перед вами одна из загадок, над которыми приходится поломать голову!
Фотография осеннего леса поражает своими цветами. Вы можете увидеть высокие деревья и покрытую листьями дорожку, однако надо иметь глаза ястреба, чтобы заметить хорошенькую собаку.
Пес хорошо замаскировался среди золотых листьев, поэтому вам придется присмотреться. Установите таймер на 10 секунд и начинайте, как только будете готовы!
Если время закончилось, то попробуйте еще раз, или остановите таймер и спокойно рассмотрите фотографию. Уверены, что у вас все получится!
Правильный ответ:
Мы обвели потерянную собаку белым цветом.
Другие интересные загадки
Предлагаем вам пройти сложный тест на внимательность и определить, какая из двух семей является ненастоящей. Только очень наблюдательные люди способны на это.
Также УНИАН публиковал головоломку с сочными арбузами. Вам надо быстро подсчитать их количество.