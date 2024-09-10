Этот тест на внимательность и знание языка тела проходят немногие.

Язык тела может многое сказать о человека и выдать его ложь, даже если по словам это не заметно. Проверьте, насколько вы наблюдательны и хорошо ли понимаете невербальные знаки. Посмотрите на картинку и подумайте, какая из женщин лжет собеседнику. Этот тест на логику и внимательность пройдут немногие.

Не торопитесь с ответом и обратите внимание на позу женщин, а также на их взгляд. Небольшая подсказка: правильных ответов может быть несколько.

Женщина 1

Открытые ладони и прямой взгляд говорят о том, что ей нечего скрывать. Эта женщина откровенна и настроена на честный диалог. Так что она точно не лгунья.

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Женщина 2

Эту женщину выдает взгляд - она избегает прямого зрительного контакта с собеседником и смотрит в сторону. А нервное подергивание за волосы говорит: она что-то скрывает.

Если вы выбрали этот вариант, то вы успешно прошли сложный тест на внимательность. Эта женщина пытается скрыть правду.

Женщина 3

Прямой взгляд и рука под подбородком указывают на заинтересованность в разговоре. Эта женщина внимательно слушает собеседника, а значит настроена на откровенный диалог. Этот вариант неправильный.

Женщина 4

Женщина на последней картинке прикрывает лицо рукой. Такой жест часто говорит о намерении скрыть правду. Если во время разговора человек постоянно чешет шею, закрывает рот или прикасается к носу, то подсознательно чувствует неуверенность в своих словах.

Если вы заподозрили эту женщину во лжи, то вы абсолютно правы!

А если вы выбрали варианты 2 и 4, то тест на внимательность пройден на 100%. Вы нашли обеих лгуний.

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