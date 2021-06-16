Девушка улеглась посреди дороги в Киеве / скриншот
В Киеве очевидцы засняли девушку, лежащую на проезжей части.
Видео опубликовал Telegram-канал «Киев оперативный».
«Похоже, что активное солнечное излучение не на всех нормально влияет – тупо лежит посреди дороги», – говорится в подписи к видео.
Пользователи в комментариях критикуют девушку и делятся предположениями:
«Так хорошо, что аж плохо», «Пляжи платные, вот и легла рядышком», «Чем-то угостили, сама не понимает, что делает», «Хорошие девушки на дороге не валяются», «Ну, лежит на сплошной, никому не мешает, все норм».
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