Кто-то из пользователей предположил, что она могла проиграть спор.

В Киеве очевидцы засняли девушку, лежащую на проезжей части.

Видео опубликовал Telegram-канал «Киев оперативный».

«Похоже, что активное солнечное излучение не на всех нормально влияет – тупо лежит посреди дороги», – говорится в подписи к видео.

Пользователи в комментариях критикуют девушку и делятся предположениями:

«Так хорошо, что аж плохо», «Пляжи платные, вот и легла рядышком», «Чем-то угостили, сама не понимает, что делает», «Хорошие девушки на дороге не валяются», «Ну, лежит на сплошной, никому не мешает, все норм».

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Автор: Катерина Шварц