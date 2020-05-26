Танцуют с гробом Байдена-президента: Трамп опубликовал знаменитый видеомем с темнокожими

В ролик Трампа вмонтирован фрагмент из скандального интервью Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп опубликовал известный в интернете видеомем, в котором чернокожие несут гроб с покойником, лихо приплясывая. Только на гроб глава Белого дома поместил надпись "Президент Байден".

Видео появилось 26 мая в Facebook Трампа.

Читайте такжеВ Перу полицейские исполнили танец-мем с гробом, призывая не нарушать карантин (видео)

В ролик Трампа вмонтирован фрагмент из скандального интервью Джо Байдена, которое, собственно, и стало поводом для троллинга. В этом интервью чернокожему ведущему Ленарду Маккелви, известному под псевдонимом Charlamagne Tha God, демократ заявил, что собеседник не может называть себя черным, если поддерживает Трампа.

Это заявление вызвало в США большой скандал.

Вероятно, роликом Трамп хотел намекнуть, что скандальное заявление конкурента навсегда похоронит его шансы стать президентом.

Ролик за 6 часов набрал почти 300 тысяч лайков, его перепостили больше 80 тысяч пользователей соцсети.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram