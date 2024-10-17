Эксперт по уборке рассказал о главных особенностях некоторых видов вещей и почему их нельзя стирать в холодной воде.

Холодная вода имеет свое предназначение во время стирки белья. Эксперты отмечают, что положительным моментом "холодного цикла" является снижение расходов на электроэнергию, так как стиральной машине нет необходимости нагревать воду.

К тому же, такая температура сохраняет некоторые ткани, хотя всегда важно помнить о "дезинфекции" при стирке, подсказывает эксперт по уборке в The Maids Кен Доти для Southern Living. По его словам, несмотря на добавление моющего средства, режим холодной стирки не очищает так же хорошо, как более теплая вода.

Сообщается, что если вы не стираете деликатные или цветные вещи, можно с уверенностью сказать, что для всех видов стирки следует выбирать теплую или горячую воду. Эксперт выделил пять видов вещей, которые, по его словам, ни в коем случае нельзя стирать в холодной воде.

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Сильно грязные вещи

Доти отмечает, что во время стирки сильно загрязненной одежды лучше всего использовать горячую воду, чтобы получить максимальный шанс на удаление пятен. Холодная вода не так эффективно отстирывает грязь и пыль, поскольку при маленькой температуре моющее средство работает не так хорошо.

Полотенца и постельное белье

Несмотря на то, что стирка в холодной воде экономит электроэнергию, такая температура не поможет уничтожить бактерии и пылевых клещей с полотенец и постельного белья.

"Лучше всего стирать в горячей воде любые предметы, которые соприкасаются с кожей", - заявил эксперт.

Предметы, которые необходимо продезинфицировать

Доти также отмечает, что если кто-то из вашей семьи заболел, необходимо выстирать в горячей воде всю одежду, с которой контактировал этот человек, чтобы уничтожить микробы.

Белые и светлые ткани

По тем же причинам, что и с сильно загрязненными вещами, эксперт сообщает, что стирать белые и светлые ткани лучше в теплой или горячей воде, а не в холодной, чтобы сохранить их в чистоте и без загрязнений.

Трикотаж и синтетические ткани

"Трикотаж трудно эффективно отстирать в холодной воде, поскольку на ткани остаются следы от моющих средств, которые не расщепляются должным образом. То же самое относится и к синтетическим волокнам", - заявил Доти.

Другие советы о стирке

Ранее УНИАН сообщал, как почистить подушки и одеяла без стиральной машины. Эксперт раскрыл несколько средств, которые помогут в этой довольно сложной ситуации.

Кроме того, мы рассказывали, как постирать постель, чтобы от пятен и следа не осталось. Это, по словам экспертов, можно сделать всего в два шага.

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