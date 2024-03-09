В списке есть куркума.

Специи могут оказывать мощное воздействие на воспаление, укрепляя здоровье кишечника и потенциально способствуя более плоскому животу. Об их полезных свойствах рассказала диетолог Крутика Нанавати, пишет shefinds.com.

Какие специи полезны для похудения

Всего специалист выделила три такие специи:

Куркума. По словам диетолога, биологически активное соединение этой специи (куркумин) обладает мощными противовоспалительными свойствами, которые могут уменьшить воспаление в пищеварительном тракте. Кроме того, куркумин способствует улучшению обмена веществ и поддержанию здорового уровня сахара в крови, что косвенно способствует усилиям по контролю веса.

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Корица. Как рассказала диетолог, корица также проявляет противовоспалительные свойства и может помочь поддерживать здоровый контроль уровня сахара в крови, потенциально уменьшая тягу к сахару и способствуя насыщению.

Кайенский перец. Эта специя содержит капсаицин, биологически активное соединение, которое обладает противовоспалительными свойствами, а также может ускорять обмен веществ, потенциально помогая контролировать вес.

Включение этих противовоспалительных специй в ваш ежедневный рацион - простая, но эффективная стратегия укрепления здоровья кишечника.

Ранее была названа специя №1, которая помогает снизить кровяное давление.

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