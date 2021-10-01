Громкий лай Арахиса внезапно раздался во время пресс-конференции Кириакоса Мицотакиса и Эдуарда Хегера.

Собака премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса "отличилась" во встречи главы правительства с его словацким коллегой Эдуардом Хегером.

Об этом сообщает Associated Press.

Встречу двух лидеров, которая проходила в афинской резиденции Мицотакиса, нарушил громкий лай Пината (кличку пса можно перевести как Арахис).

Собака разлаялась как раз тогда, когда его хозяин говорил о поддержке евроинтеграционных устремлений балканских стран.

Читайте такжеПопулярнее Лувра и Статуи Свободы: "милый пес на балконе" в Польше стал одной из лучших достопримечательностей мираМицотакису пришлось объясняться - мол, он совсем недавно забрал питомца из приюта для животных. И действительно "первым псом" Греции Арахис стал в апреле, но уже успел познакомиться с некоторыми мировыми лидерами.

"Он впервые вмешивается в пресс-конференции. Обычно он просто встречает гостей у дверей и ведет себя более вежливо", - добавил глава греческого правительства.

Премьер Словакии отреагировал на случившееся с улыбкой.

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Автор: Станислав Кожемякин