В то время как работники станции пытались снять животное, пассажиров пересадили в запасной поезд.

На лондонском вокзале Юстон на 2,5 часа пришлось задержать скоростной поезд в Манчестер из-за кота на крыше.

Об этом сообщает BBC.

Кота на крыше поезда заметили примерно за полчаса до отправления. В то время как работники станции пытались снять животное, пассажиров пересадили в запасной поезд.

Читайте такжеВ Судане самолет совершил экстренную посадку из-за злого кота

Рядом с вагоном поставили мусорный контейнер, на который кот смог спрыгнуть. Спасательная операция продолжалась два с половиной часа.

Отмечается, что животное могло не только упасть во время движения поезда, который развивает скорость до 200 километров в час, но и получить смертельный удар током.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН