На лондонском вокзале Юстон на 2,5 часа пришлось задержать скоростной поезд в Манчестер из-за кота на крыше.
Об этом сообщает BBC.
Кота на крыше поезда заметили примерно за полчаса до отправления. В то время как работники станции пытались снять животное, пассажиров пересадили в запасной поезд.
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Рядом с вагоном поставили мусорный контейнер, на который кот смог спрыгнуть. Спасательная операция продолжалась два с половиной часа.
Отмечается, что животное могло не только упасть во время движения поезда, который развивает скорость до 200 километров в час, но и получить смертельный удар током.
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