Отмечается, что вода отыгрывает одну из важнейших для жизни роль в нашем организме.

Наше тело содержит большой процент воды, поэтому очень важно придерживаться водного баланса, чтобы избежать ряда проблем со здоровьем. Вода участвует почти во всех процессах, которые поддерживают жизнь.

"Вода необходима для выживания организма", - цитирует диетолога Кристалу Скотт издание Fortune. "Она помогает регулировать температуру, транспортирует питательные вещества, выводит отходы, смазывает суставы и ткани, а также играет важнейшую роль в поддержании тонкого баланса электролитов и жидкостей в организме".

Организм теряет воду, когда вы дышите, потеете, мочитесь и перерабатываете пищу и напитки в энергию.

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Сколько воды надо выпивать в день

Скорее всего, слышали правило, что надо выпивать восемь стаканов воды в день.

"Я не думаю, что это количество обязательно является неправильным, но я думаю, что исследования со временем определенно изменились", - говорит диетолог. "Рекомендации по употреблению воды зависят от возраста, пола и уровня активности".

Национальная академия наук, инженерии и медицины рекомендует потреблять в среднем 125 унций воды в день для мужчин, а это примерно 3,5 литра, и около 91 унции для женщин, а это примерно 2,7 литра.

"Вы можете получить много влаги из таких продуктов, как сельдерей, апельсины, клубника, арбуз и огурцы", - говорит эксперт. "Все они являются гидратирующими продуктами, которые могут помочь дополнить потребление воды".

Что будет, если пить слишком много воды

Хотя это случается редко, можно выпить слишком много воды. Это состояние называется гипонатриемия, и оно возникает, когда количество воды в организме перегружает почки, и они не могут поддерживать нормальную скорость фильтрации. Содержание натрия в крови становится опасно низким, что приводит к набуханию клеток. Некоторые заболевания, такие как почечная недостаточность и застойная сердечная недостаточность, подвергают вас риску.

Как узнать, достаточно ли я пью воды

Лучшим индикатором того, насколько хорошо вы увлажнены, является ваше тело.

"Цвет мочи - отличный индикатор уровня гидратации", - говорит Скотт. "Если после мочеиспускания вода в вашем туалете бледно-желтая или прозрачная, вы в полном порядке. Моча темно-желтого или янтарного цвета - признак того, что ваш организм нуждается в жидкости".

Головные боли, мигрени, плохой сон, запоры, головокружение или спутанность сознания также могут быть симптомами обезвоживания.

"Половина веса вашего тела в унциях - отличная отправная точка", - говорит она. "Так что для человека весом 200 фунтов (примерно 90 кг) первой целью будет 100 унций (3 литра воды). И, допустим, они выпивают всего 20 унций жидкости в день. Поэтому каждую неделю мы хотим увеличивать количество выпиваемой жидкости примерно на 8-10 унций в неделю, медленно и неуклонно".

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