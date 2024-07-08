Отмечается, что человеку нужно восполнять жидкость, которую он теряем каждый день.

Каждый знает, что вода необходима длят нормального функционирования организма. При этом информация о том, сколько нужно выпивать чистой воды в день разниться.

Издание Bloomberg выяснило, какое количество воды можно.

Вы наверняка слышали часто повторяемую мудрость о том, что в день нужно выпивать около восьми стаканов воды, но не для всех это достаточная норма.

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"Не существует единого количества воды, которое каждый должен выпивать ежедневно, поскольку все мы разного роста, с разным уровнем физической активности и с разным рационом питания, в котором мы получаем воду из продуктов и жидкостей", - говорит Риана Прайор, исследователь из Университета Буффало, изучающая гидратацию.

Идея о восьми стаканах воды, вероятно, возникла в 1945 году благодаря рекомендации Совета по продовольствию и питанию Национального исследовательского совета США. Однако научные данные не подтверждают ее.

"Для одних людей эта рекомендация может работать отлично, а для других может быть слишком много или слишком мало", - говорит Прайор. "Обычно нам нужно пить больше воды, когда мы проводим время в более жаркой среде, которая заставляет нас терять больше воды через потоотделение".

По сути, нам нужно восполнять жидкость, которую мы теряем каждый день, говорит Джуди Тунг, врач по внутренним болезням из Медицинского центра Вейл Корнелл. Мы теряем воду при посещении туалета, дыхании и потоотделении.

"Две трети человеческого тела состоит из воды", - говорит Тунг. "Вода в кровеносной системе обеспечивает адекватный приток крови к жизненно важным органам. В желудочно-кишечном тракте и мочевыводящих путях она помогает выводить из организма патогенные микроорганизмы и токсины. В коже она способствует ее целостности и эластичности, а в суставах - смазке при движении. Она также помогает поддерживать нормальную температуру тела за счет потоотделения и дыхания".

Потребление воды, добавляет Прайор, ограничивается не только стаканами чистой водой, но и водой, содержащейся в других продуктах и напитках, которые мы употребляем.

"Люди, которые едят больше продуктов, таких как фрукты и овощи, получают большую часть своей суточной потребности в воде из своего рациона, поэтому им нужно потреблять меньший процент жидкости", - говорит она.

Если вы сейчас задаетесь вопросом, достаточно ли вы гидратированы, Прайор говорит, что есть несколько подсказок. Первая - это цвет мочи: если она светлая, как лимонад, то вы гидратированы, если же она больше похожа на яблочный сок, то вам следует пить больше воды.

Также хорошим показателем является чувство жажды.

"Если вы чувствуете жажду, значит, вы уже несколько обезвожены", - говорит она.

Если вы собираетесь провести время на жаре, вы также можете взвеситься до и после, а разница в весе будет означать, сколько воды вам следует выпить.

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