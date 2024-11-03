Мэри Берри наконец-то положила конец дискуссии о том, где должны храниться яйца - в холодильнике или вне его.

Когда речь заходит о сохранении свежести яиц, споры о том, где их хранить - в холодильнике или при комнатной температуре, кажутся бесконечными. Мэри Берри считает, что есть только один способ.

Издание Express пишет, что есть одна критическая ошибка, которую совершают многие.

Где лучше хранить куриные яйца

Мэри Берри советует хранить яйца в картонной упаковке, перевернув их верхней частью вниз, чтобы желток идеально вписался в белок.

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"Храните яйца в коробке в холодильнике, подальше от продуктов с сильными запахами, чтобы они не впитывали их через скорлупу", - советует кулинарный гуру. "Если вы положите их острым концом вниз, желток останется в центре белка. Всегда используйте их до истечения срока годности".

Оптимальный способ сохранить свежесть яиц - хранить их в холодильнике при температуре не ниже 4 градусов, что продлева ет срок их жизни.

Дженна Келли, эксперт Essential Food Hygiene UK, советует хранить яйца в холодильнике и избегать перепадов температур, так как это может привести к пищевому отравлению.

"Рекомендуется хранить их в холодильнике, избегая перепадов температуры, поскольку это может привести к образованию конденсата на скорлупе, что, в свою очередь, может вызвать развитие бактерий", - объяснила Дженна.

Как заморозить куриные яйца на зиму

Яйца можно хранить даже в морозильной камере до шести месяцев, хотя предпочтительнее использовать их в течение четырех месяцев, чтобы обеспечить максимальную свежесть.

"Если яйца целые, аккуратно взбейте, чтобы смешать желток и белок; добавьте немного соли в желтки для использования в соленых блюдах или сахар для использования в сладких блюдах. В белки ничего добавлять не нужно", - написала Мэри.

Если вы заморозили яйца, то возникает вопрос: "Как разморозить яйца?". Кулинар рекомендует размораживать яйца при комнатной температуре.

"Блюда на основе яиц, такие как киши, заварные кремы и муссы, можно также заморозить", - отметила Мэри Берри.

Ранее УНИАН писал, полезно ли есть куриные яйца.

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