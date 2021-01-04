В одном из городов Канады в новогоднюю ночь водитель такси отвез пьяного пассажира без маски в полицейский участок.
Об этом сообщает Power River Peak.
В час ночи 1 января в городе Виктория таксист позвонил в службу спасения и рассказал, что пассажир отказывается одевать маску, не соблюдает карантинные правила и вдобавок трогает его лицо. В результате он отвез мужчину в полицейский участок, где его арестовали.
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Так как мужчина вел себя буйно, на него составили сразу три протокола: за агрессивное поведение, неповиновение офицеру полиции и алкогольное опьянение в общественном месте. За каждую статью он получил штраф по 230 долларов.
Также из-за того, что пассажир был в нетрезвом состоянии, его поместили в камеру, чтобы он протрезвел. Утром его отпустили.
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