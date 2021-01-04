Так как пассажир был пьян, в участке его продержали до утра.

В одном из городов Канады в новогоднюю ночь водитель такси отвез пьяного пассажира без маски в полицейский участок.

Об этом сообщает Power River Peak.

В час ночи 1 января в городе Виктория таксист позвонил в службу спасения и рассказал, что пассажир отказывается одевать маску, не соблюдает карантинные правила и вдобавок трогает его лицо. В результате он отвез мужчину в полицейский участок, где его арестовали.

Читайте также"Люди подходят ко мне сделать селфи": индиец сделал себе золотую маску от коронавируса (фото)

Так как мужчина вел себя буйно, на него составили сразу три протокола: за агрессивное поведение, неповиновение офицеру полиции и алкогольное опьянение в общественном месте. За каждую статью он получил штраф по 230 долларов.

Также из-за того, что пассажир был в нетрезвом состоянии, его поместили в камеру, чтобы он протрезвел. Утром его отпустили.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко