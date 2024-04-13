Слова и фразы, которые на первый взгляд кажутся невинными, часто могут содержать признаки скрытого осуждения.

Мы часто думаем, что вежливые фразы - это просто признак хорошего тона. Но иногда они не так невинны, как кажутся. За завесой вежливости может быть мир осуждения, скрытый под милой улыбкой или нежным тоном. Об этом в своей статье пишет основатель портала HackSpirit Лачиан Браун.

Он предлагает "посмотреть правде в глаза" и признать, что мы все были виноваты, когда говорили что-то вроде бы вежливое, но на самом деле наполненное осуждением. Автор называет 9 "вежливых" вещей, которые на самом деле полны тонкой критики.

"Благослови ваше сердце"

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Внешне эта фраза может показаться милым, искренним чувством. Это то, что вы могли бы ожидать услышать от доброжелательной бабушки или заботливого друга. Однако в некоторых частях мира, в частности на юге Соединенных Штатов, эта фраза имеет двойное значение.

"Благослови ваше сердце" часто может быть вежливым способом выражения жалости или даже презрения. Это коварный способ сказать: "Разве это не печально, насколько ты глуп?" или "Я не могу поверить, что ты такой наивный".

"Ты такой смелый"

Автор вспоминает свой опыт, когда он решил взять год перерыва в работе, чтобы путешествовать по миру. Казалось, что все его поддерживали и радовались ему, но была одна фраза, которая постоянно всплывала: "Ты такой смелый".

"Сначала я воспринял это как комплимент, чувствуя гордость за свое решение. Но потом я начал думать об этом. Почему это считалось храбрым? Это потому, что они думали, что я иду на ненужный риск? Или, может, они считали это глупым решением? Фраза "Ты такой смелый" вдруг начала казаться не столько комплиментом, сколько вежливым способом поставить под сомнение мой выбор", - пишет психолог.

"Это интересно"

Есть много ситуаций, когда "Это интересно" является настоящим выражением интриги или удивления. Но это также может быть вежливым способом сказать: "Мне все равно" или "Я с вами не согласен".

Слово "интересный" по своей сути не означает ни положительных, ни отрицательных настроений. Это нейтральный термин, который можно использовать для признания чего-то, не выражая реального мнения или эмоций. Когда кто-то отвечает на вашу историю, идею или мнение простым "Это интересно", это может быть вежливым способом избежать более критического ответа.

"Без обид, но..."

Фраза "Без обид, но..." часто является предвестником чего-то потенциально оскорбительного или критического. Такое впечатление, будто произнося эти слова, говорящий освобождает себя от любой грубости, вытекающей из них.

Правда заключается в том, что когда кто-то начинает предложение с "Без обид, но...", вы почти всегда можете ожидать определенной формы суждения или критики. На самом деле, если человек искренне не хочет вас обидеть, он обычно найдет более тактичный способ выразить свои мысли, не требуя этого предостережения.

"Я просто говорю..."

Фраза "Я просто говорю..." является распространенной, и ее часто используют, чтобы смягчить удар критического высказывания. Оратор может использовать это как способ дистанцироваться от суждения, которое он выражает, чтобы это звучало как случайное наблюдение, а не острая критика.

Когда кто-то начинает свой комментарий словами "Я просто говорю...", обычно это нечто большее, чем просто наблюдение. Вероятно, это суждение, заключенное в, казалось бы, безобидную фразу.

"Это просто шутка"

"Это просто шутка" часто используют как прикрытие, когда кто-то понимает, что пересек черту. Это их способ попытки отвлечь боль или обиду, вызванную их словами.

Юмор никогда не должен быть за счет чужих чувств. Если кто-то отказывается от вашего дискомфорта словами "Это просто шутка", речь идет не только об облегчении ситуации. Это тонко осуждающий способ сказать: "Вы должны терпеть мою грубость".

"Ты изменился"

Изменения являются естественной частью жизни. Именно так мы растем, учимся и становимся лучшими версиями самих себя. Но иногда, когда люди замечают в вас изменения, они могут не считать это комплиментом. Автор вспоминает, как решил оставить высокооплачиваемую работу, чтобы заняться своей страстью писать. Он часто слышал: "Ты изменился", охваченное тонами разочарования или неодобрения.

Фраза "Ты изменился" не всегда является комплиментом или простым замечанием. Иногда это суждение о том, как вы решаете прожить свою жизнь. Но пусть это вас не останавливает. Изменения необходимы, и это ваше путешествие.

"Надеюсь, вы не возражаете, что я скажу..."

Эта фраза является еще одной классической прелюдией к критике или суждению. Это вежливый способ для кого-то спросить вашего разрешения, прежде чем поделиться чем-то, что может быть неудобным или критическим.

Когда вы услышите "Я надеюсь, вы не возражаете, что я скажу...", будьте готовы. Дальнейшее, вероятно, будет критикой, замаскированной под полезное наблюдение.

"Честно говоря..."

Честность - это добродетель, но есть разница между честностью и использованием честности как повода для критики или оскорбления. Фразу "честно говоря..." часто можно использовать, чтобы оправдать резкие или осуждающие комментарии. Это похоже на то, что оратор говорит: "Я могу говорить все, что угодно, если я утверждаю, что это правда".

Честность никогда не должна использоваться как оружие. Настоящая честность заключается в том, чтобы быть правдивым, уважительным и внимательным. Если кто-то чувствует потребность начать свои комментарии словами "честно говоря", это может означать, что они собираются переступить черту осуждения или критики.

Сила слова

Ранее психологи назвали 7 фраз, которые используют токсичные люди. Эти фразы являются маркерами того, что общение с таким человеком стоит ограничить, или даже совсем прекратить.

Также психологи назвали 7 "вежливых" фраз, которые на самом деле могут обидеть. Эксперты советуют избегать этих формулировок, или по крайней мере учитывать контекст ситуации.

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