Охранник магазина из последних сил держался за перила.

В Полтаве люди толкались в очереди в секонд-хенд и чуть не столкнули с лестницы охранника.

Читайте такжеВ центре Киева блогер вмазал копу в лицо тарелкой со сливками (видео)Видео опубликовано на странице Pavlovsky News в Facebook.

На ролике видно, что люди спешат спуститься в магазин по лестнице, толкая друг-друга. Охранник магазина из последних сил держится за перила.

"Сегодня утром очевидцы в Полтаве засняли многометровую очередь из людей, которые пытались прорваться в магазин секонд-хенда. Некоторые перехожие, увидя происходящее, не могли содержать смех", - говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН