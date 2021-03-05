Люди спешили попасть в магазин / Скриншот
В Полтаве люди толкались в очереди в секонд-хенд и чуть не столкнули с лестницы охранника.
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На ролике видно, что люди спешат спуститься в магазин по лестнице, толкая друг-друга. Охранник магазина из последних сил держится за перила.
"Сегодня утром очевидцы в Полтаве засняли многометровую очередь из людей, которые пытались прорваться в магазин секонд-хенда. Некоторые перехожие, увидя происходящее, не могли содержать смех", - говорится в сообщении.
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