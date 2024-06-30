Эти породы требуют от владельцев твердости и терпения в их тренировках.

Собаки известны своей преданностью и дружелюбием, но некоторые породы обладают завидным упрямством. Эта черта может быть очаровательной, но и проблемной, поскольку договориться с такими четвероногими упрямцами бывает очень сложно. Портал StudyFinds составил список самых упрямых пород собак.

1. Акита

Эксперты отмечают, что эти собаки яростно преданы своим владельцам, но это не значит, что они будут подчиняться любой вашей прихоти. Они известны тем, что просто уходят во время тренировок, если считают занятие недостойным своего времени.

Эксперты также предупреждают, что акита может создать потенциальные проблемы с другими домашними животными и детьми в доме.

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Однако есть и положительный момент: эксперты отмечают, что "как только вы заставите их доверять вам, они станут вашим верным помощником на всю жизнь".

2. Сибирский хаски

Хаски - умная и спортивная порода собак. Они также обладают высоким интеллектом и сильным стадным менталитетом, и это может усложнить ситуацию, когда они считают себя лидерами. Это может приводить к печально известным "эпическим истерикам", которые они используют, когда дела идут не так, как надо.

Чтобы противостоять этому, эксперты рекомендуют регулярные физические упражнения и вознаграждения.

По сути, владение хаски — это захватывающее приключение, требующее понимания их интеллекта, сильной воли и театрального потенциала, отмечает StudyFinds.

3. Бассет-хаунд

Бассет-хаунды — это собаки-следопыты, которые легко могут сосредоточиться на следе. Эта способность концентрироваться также означает, что они часто принимают собственные решения о том, что и когда делать. Несмотря на их в целом спокойный и дружелюбный характер, чтобы убедить их сделать что-то незнакомое, требуется большая твердость и терпение.

4. Такса

Таксы требуют дрессировки и упражнений, хотя и этого может быть недостаточно. Крайне важно поддерживать их умственное и физическое стимулирование, поскольку скука быстро приводит к деструктивному поведению.

Они крайне независимы и уверены в себе, что часто переходят в упрямство. Не удивляйтесь, если вы окажетесь в постоянных переговорах со своей таксой во время тренировок или командных занятий.

5. Далматинцы

Залог счастливой жизни далматинца – это много физических упражнений. Владение далматинцами требует преданности делу и понимания, поскольку их высокая энергия и независимый характер могут быть палкой о двух концах. Их скука может быстро стать разрушительной и привести к вспышкам темперамента. Их независимость также требует "напористого и уверенного в себе тренера". Важно напоминать им, кто главный, и не позволять им самим брать бразды правления в свои руки.

6. Китайский шарпей

Шарпеи — своенравные собаки. Если они чувствуют, что знают, что лучше, шарпеи не боятся сообщить об этом своим владельцам. Эксперты отмечают, что эти псы обладают высоким интеллектом, и могут творчески интерпретировать даже знакомые команды. Как и в случае с бассет-хаундами, их игривый дух может привести тренировки к неожиданному пути. Тем не менее, шарпеи внутри своих семей проявляют непоколебимую преданность, защищая владельцев от посторонних.

7. Английский бульдог

Английские бульдоги — милые, но при этом очень твердолобые. Как только они нацелятся на что-то, будь то запрещенная игрушка для жевания или особенно соблазнительная лужа, они будут преследовать это с непоколебимой решимостью. Эта черта может быть положительной при решении сложной задачи, но потенциально вредной, когда их взгляды направлены на что-то запретное.

Они обладают мощным интеллектом, который позволяет им выборочно подчиняться командам, часто ставя свои собственные прихоти выше ваших указаний. Попытка принудить их к действию также может быть встречена впечатляющей демонстрацией "избирательной глухоты".

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