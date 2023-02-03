Сейчас псу 30 лет 267 дней.

В четверг, 2 февраля, Книга рекордов Гиннеса подтвердила старейшего пса в мире. Им стал 30-летний Бобби из Португалии.

Португалец обновил рекорд всего через две недели, после того как самым старым псом объявили Спайка, указывается на сайте ведомства.

"Через две недели после того, как Спайка объявили старейшим псом в мире, Книга рекордов Гиннеса получила информацию относительно гораздо более старого пса. На самом деле Бобби не просто самая старая собака из всех живых, он самый старый пес в истории", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что Бобби - чистокровный Рафейро до Алентехо (португальская порода собак-охранников скота). Он родился 11 мая 1992 года. Сейчас псу 30 лет 267 дней. Обычно средняя продолжительность жизни у таких собак 12-14 лет.

Владелец рекордсмена Леонель считает, что одним из главных факторов долголетия животного является "спокойная и мирная жизнь вдали от города". Бобби нравится свободно гулять по лесам и сельскохозяйственным угодьям. Он никогда не был на цепи и поводке. Соседи и друзья семьи описывают пса, как очень общительного.

Сейчас старичку тяжело ходить и большую часть времени он проводит на заднем дворе со своими четырьмя котами. Зрение Бобби тоже ухудшилось. Его владелец замечает, что пес натыкается на препятствия во время ходьбы.

Самые старые животные в мире

Как ранее сообщал УНИАН, в американском зоопарке умер старейший в мире самец гориллы. Примату был 61 год, его звали Оззи.

В 2021 году в Берлинском зоопарке в возрасте 37 лет умерла старейшая белая медведица в Европе.

С тем самая старая аквариумная рыбка живет в США, в музее Сан-Франциско. Ее назвали Мафусаилом, в честь старейшего персонажа из Библии.

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