31-летний Бобби умер через пять месяцев после празднования его последнего дня рождения.

В Португалии скончался пес по кличке Бобби, породы Рафейро-ду-Алентежу (собака – охранник скота), который был удостоен титула Книги рекордов Гиннеса как самая старая собака в мире.

Как говорится в материале Daily Mail, 31-летний Бобби умер через пять месяцев после празднования его последнего дня рождения. Пес скончался на ферме, где провел всю свою жизнь.

Возраст Бобби был подтвержден ветеринаром, а также базой данных домашних животных, авторизованной португальским правительством.

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11 мая владелец собаки Леонель Коста устроил на ферме вечеринку в честь 31-го дня рождения любимца семьи. Тогда Бобби получил поздравления от людей со всего мира, которые лично приехали на его праздник.

Что известно о Бобби

Ранее УНИАН писал о том, что в Португалии живет самый старый пес в истории. 2 февраля 2023 года Бобби был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый пес в мире.

Бобби - чистокровный Рафейро до Алентехо (португальская порода собак-охранников скота). Он родился 11 мая 1992 года. Обычно средняя продолжительность жизни у таких собак 12-14 лет.

Владелец рекордсмена Леонель считает, что одним из главных факторов долголетия животного является "спокойная и мирная жизнь вдали от города". Бобби любил свободно гулять по лесам и сельскохозяйственным угодьям. Он никогда не был на цепи и поводке. Соседи и друзья семьи описывают пса, как очень общительного.

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