Самолет 'Судного дня' 7 часов кружил над США

Самолет, совершивший полет 10 марта, был Boeing E-6B Mercury, способный запускать межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman.

Американский ядерный самолет "Судного дня" пролетел над Средним Западом США в течение 7 часов. Самолет, Boeing E-6B Mercury, поднялся из Оклахомы, пролетел над Небраской и Айовой, а затем вернулся на посадку в штате Рано.

Согласно данным трекера полетов AirNav, самолет пролетел рядом с ядерной командной базой ВВС Оффутт, пишет IFLScience.

В период Холодной войны, когда ядерная угроза была реальностью, как США, так и Советский Союз разработали самолеты Судного дня. Они были предназначены как мобильные командные пункты, с которых лидеры могли бы управлять страной во время ядерного конфликта.

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Эти самолеты спроектированы так, чтобы выдержать ядерную атаку и воздействие электромагнитного импульса, сохраняя при этом связь с другими лидерами мира через спутниковые каналы. Самолет, совершивший полет 10 марта, был Boeing E-6B Mercury, способный запускать межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman.

"E-6B Mercury - это стратегический воздушный командный самолет, который обеспечивает связь, управление и командование для президента, министра обороны и Стратегического командования США", - объясняют в Командовании воздушных систем ВМС США.

Этот самолет выполняет две основные миссии: безотказную миссию TACAMO (поддержка связи в условиях войны) и миссию Looking Glass, позволяющую запускать межконтинентальные баллистические ракеты. Первый самолет E-6B был введен в эксплуатацию в 1997 году, а в октябре 1998 года получил двойное назначение.

Самолеты способны к дозаправке в воздухе, что позволяет им оставаться в небе до 72 часов.

Хотя название и назначение самолета могут быть пугающими, нельзя забывать, что ядерная угроза оставалась серьезной проблемой для мира. США регулярно проводят тренировки с этими самолетами. Например, в 2020 году, когда президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп заболели COVID-19, самолеты "Судного дня" были замечены на обоих побережьях страны.

"Эти полеты были заранее спланированными миссиями", - подтвердила представитель стратегического командования США Карен Сингер в заявлении для Forbes. "Время для заявления президента было случайным".

Хотя США не уточнили детали последних полетов, на этой неделе было зафиксировано еще три самолета Mercury, один из которых пролетел вблизи Талси, а другой - в Бонем, штат Техас, после чего вернулся в Оклахому.

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