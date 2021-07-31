На видео запечатлена двуглавая калифорнийская королевская змея по кличке Бен и Джерри.

Сотрудник зоопарка в американском городе Ютика, штат Мичиган показал, как двуглавая змея поедает мышат одновременно двумя пастями.

На опубликованный в Instagram ролик обратило внимание издание Daily Mail.

На нем запечатлена двуглавая калифорнийская королевская змея по кличке Бен и Джерри. Рептилиям сейчас 4,5 года, у них один желудок на двоих.

По его словам, наличие двух голов на одном теле - редкое явление, которое может возникать в результате генетических и экологических аномалий во время развития эмбриона. Среди животных чаще всего встречаются двухголовые змеи и черепахи.

"99,9 процента двухголовых животных не доживают до своего первого дня рождения, но если они достигают взрослого возраста, как Бен и Джерри, то обычно живут полной жизнью. Мы ожидаем, что они проживут 20-25 лет", - сказал мужчина.

Читайте такжеВ Германии на ферме родился двуглавый козленок (фото)

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Прядко