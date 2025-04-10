В 2020 году в мире насчитывалось около 30 000 леонбергеров.

Коби и малыш Артур - собаки породы леонбергер, которые особенно редкие и при этом чрезвычайно великолепные. Об этом пишет paradepets.

Фото, опубликованные на аккаунте Instagram для @Kobi_the-Leonberger, заставил всех влюбиться в Коби и малыша Артура. Один человек сказал: "Маленький и большой! Милый тогда и великолепный сейчас".

Другой человек добавил: "Закройте входную дверь! Это безумно милое фото! Ух ты, великолепное ретроспективное фото двух невероятно милых щенков".

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PetMD рассказал: "Леонбергеры - прекрасные семейные собаки. Они любят ласку и качественное времяпрепровождение со своими хозяевами, а также они, как правило, хорошо ладят с детьми и другими питомцами".

Автор Томас Викман, написавший книгу о леонбергерах, объяснил насколько редка эта порода, приводя отрывок из 2020 года.

"Согласно оценке, подготовленной BioMed Central, в 2020 году в мире насчитывалось около 30 000 леонбергеров", - сказано в исследовании.

В Северной Америке насчитывается около 3300 леонбергеров: 2300 в Соединенных Штатах и ​​1000 в Канаде.

Если вы ищете свою собственную собаку породы леонбергер, Dogtime дал отличные советы и рекомендации:

"При рассмотрении вопроса о леонбергере желательно отдать приоритет усыновлению из организаций по спасению или приютов, чтобы обеспечить нуждающейся собаке любящий дом. Однако, если вы решили купить щенка леонбергера, крайне важно выбрать надежного заводчика".

По его словам, нужно провести тщательное исследование, чтобы убедиться, что заводчик соблюдает этические нормы и ставит благополучие своих собак на первое место.

"Надежные заводчики леонбергеров ставят на первое место здоровье и темперамент своих собак, проводят необходимые проверки здоровья и обеспечивают щенкам благоприятную среду. Такой активный подход гарантирует, что вы принесете домой здорового и счастливого щенка, одновременно препятствуя неэтичным методам разведения", - добавил он.

Новости о собаках

Люди склонны считать, что именно мы выбираем собаку своей мечты. Но правда в том, что в семьях собачки так же выбирают себе "главного человека".

Многие собаки по-доброму относятся практически к любому, когда речь заходит о больших семьях. Но есть 10 вещей, на которые обращают внимание собаки, когда выбирают себе "главного" человека.

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