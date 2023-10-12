Генетика, курение и лекарства могут влиять на то, как организм реагирует на напитки с кофеином.

Вкус кофе не для всех людей одинаковый. То, как мы воспринимаем кофе, нравится ли нам его вкус и даже то, как он влияет на риск сердечного приступа или гипертонии, во многом определяется генами.

И именно один ген - CYP1A2 сильно влияет на чувствительность организма к кофеину. CYP1A2 контролирует фермент, также называемый CYP1A2, который отвечает за расщепление кофеина и выведение его из организма, пишет The Washington Post.

Как пояснил Ахмед Эль-Сохеми, профессор диетологии в Университете Торонт, около половины всех людей имеют две копии "быстрого" варианта CYP1A2, что делает их "быстрыми" метаболизаторами кофеина. Еще 40% имеют только одну копию и являются "медленными" метаболизаторами, а остальные 10%, не имеющие копий, являются "сверхмедленными".

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В зависимости от метаболизма организму может потребоваться от двух до восьми часов, чтобы вывести половину кофеина. Но скорость метаболизма кофеина - не единственный фактор, влияющий на то, как вы себя чувствуете, когда пьете кофе или напитки с кофеином.

Как отметил Мануэль Диас-Риос, директор программы нейробиологии в колледже Боудойн, кофеин действует, связываясь с аденозиновыми рецепторами в мозге, которые влияют на потребность человека во сне, и блокирует их активацию. А вот количество этих рецепторов в мозгу определяется как генетикой, так и количеством кофеина, который вы регулярно потребляете. Например, если вы постоянно пьете много кофе и эти каналы постоянно блокируются, организм компенсирует это, создавая больше аденозиновых рецепторов. Для достижения того же эффекта требуется больше кофеина, тем самым увеличивается ваша восприимчивость к кофеину.

Но у некоторых людей, по словам Диас-Риоса, изначально уровень одних нейрорецепторов естественным образом выше, чем у других. И "если вы человек, который генетически просто производит много этих рецепторов, то вы, вероятно, будете менее чувствительны к кофеину", чем другие. У этих людей так много аденозиновых рецепторов, что обычное или даже избыточное количество кофе не заблокирует их все.

"Если у вас есть генетические варианты, которые позволяют вам усваивать кофеин быстрее, вы с большей вероятностью будете потреблять больше кофеина", - сказал Мэрилин Корнелис, доцент кафедры профилактической медицины Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета.

Генетика также может влиять на предпочтение кофе. Исследования показали, что люди с генетическими вариантами, связанными с высокой чувствительностью к кофеину, реже наслаждаются горьким вкусом темного кофе.

Чувствительность к кофеину зависит не только от того, чувствуете ли вы бодрость после употребления кофе. Генетика чувствительности к кофеину также имеет значение для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Например, исследователи обнаружили, что для людей с медленным метаболизмом употребление большего количества чашек кофе в день было связано с повышенным риском сердечного приступа. У людей с быстрым метаболизмом таких повышенных рисков не было.

Люди с медленным метаболизмом, которые пьют много кофе, также подвергаются более высокому риску развития других заболеваний, таких как гипертония и заболевания почек. Эль-Сохеми отметил, что эти результаты подразумевают, что, когда кофеин задерживается в кровотоке, он может вызвать повреждение тканей организма, хотя, как это происходит, неясно. Возможно, люди с быстрым метаболизмом расщепляют кофеин достаточно быстро, чтобы он не вызывал вреда.

Кроме того, по словам ученых, эффекты кофеина могут широко варьироваться от человека к человеку. Оральные контрацептивы могут снизить активность CYP1A2 и повысить чувствительность к кофеину. Курение увеличивает активность CYP1A2, позволяя курильщикам быстрее усваивать кофеин.

А люди с синдромом дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ) могут по-разному реагировать на кофеин. У людей с СДВГ мозг часто недостаточно стимулирован и не получает достаточного количества дофамина, сказала Сара Каралунас из Университете Пердью. Поскольку кофеин является стимулятором, который может повысить выработку дофамина в мозге, его прием может вывести человека с СДВГ из этого дефицита на более оптимальный уровень функционирования, отметила она. Но кофеин может вызвать чрезмерную стимуляцию у тех, кто принимает лекарства от СДВГ. Эти препараты действуют за счет повышения уровня дофамина и норадреналина в мозге, поэтому добавление кофеина может привести к побочным эффектам.

Польза кофе

Ученым давно известно о пользе кофе. Так, исследования показали, что этот напиток положительно влияет на мозговую деятельность даже тех людей, которые все время недосыпают.

А британский врач Майкл Мосли назвал максимальное количество чашек кофе, которое следует выпивать за день. Он отметил, что именно это количество напитка обеспечит улучшение здоровья мозга и сердца.

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