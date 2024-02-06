Хищник хорошо спрятался от опасных зверей.

Некоторые оптические иллюзии заставляют нас сходить с ума, поскольку отыскать необходимый элемент или создание никак не удается. Сегодняшняя головоломка именно из таких.

На этом смешном фото с двумя медведями скрыт ежик. Найти его будет непросто даже без ограничений по времени, а если вы хотите получить звание человека с самым острым зрением, то придется справиться менее чем за 10 секунд.

Попробуйте задействовать всю свою внимательность, чтобы найти хищника вовремя!

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Хотите получить подсказку?

Если задание оказалось сложным, то даем очень большую подсказку: попробуйте искать ежа не только на медведях. На первый взгляд кажется, что он должен скрываться именно там, но это не так.

Правильный ответ на иллюзию:

Еж замаскировался в траве. Его окрас позволил ему оставаться незамеченным для медведей.

Оптические иллюзии, которые вам понравятся:

Еще одна сложная иллюзия сбивает с толку в первые секунды: перед вами фото сада, который заполонили растения. Лишь очень наблюдательный человек способен найти среди них скворца.

А математическая иллюзия по поиску чисел запутала многих читателей УНИАН - вам надо найти среди многих цифр число 9232 всего за 8 секунд.

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