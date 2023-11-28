До сих пор некоторые женщины считают, что во время критических дней нельзя ходить в храм. Давайте разбираться, можно ли при месячных ходить в церковь на крестины и что будет, если причащаться во время месячных.

Можно ли в церковь с месячными? Наверняка каждая верующая слышала или сама задавалась таким вопросом, ведь бытует много разных мнений и заблуждений на этот счет. УНИАН разобрался и готов поделиться.

Почему нельзя с месячными в церковь - причины запрета

Существует мнение, что женщине во время месячных нельзя ходить в церковь, ставить свечи, причащаться, посещать крестины и похороны. Такой запрет основан на писании Ветхого Завета, в котором говорится, что во время менструации женщина считалась "нечистой" и все, кто к ней прикасался, тоже становились "нечистыми".

Можно ли ставить свечи в церкви во время месячных - развенчиваем миф

Современная церковь призывает не придавать значения ограничениям и требованиям писаниям Ветхого Завета. Священники напоминают, что в Новом Завете Иисус Христос своими поступками изменил некоторые ветхозаветные нормы.

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Примером служит случай, когда Иисус касался мертвых и воскрешал их. Кроме того, он поддержал женщину, которая "страдала кровотечением". Она коснулась его одежды в надежде на исцеление. Если женщина с менструацией смогла прикоснуться к одежде Сына Божьего и быть исцеленной, то почему она не может войти в церковь во время месячных?

Итак, можно ли при месячных ходить в церковь и ставить свечи? Конечно да. Женский организм создан Богом, поэтому не может быть "нечистым" из-за таких физиологических процессов как месячные. Также в современной церкви не существует запретов на посещение в критические дни крестин, похорон или причастия.

Запомни, ничего страшного и постыдного нет в том, что ты сходила в церковь с месячными.

Ранее УНИАН рассказывал, что нельзя класть в гроб покойному.

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