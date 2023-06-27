Традиция класть что-то в гроб умершему человеку уходит во времена язычества, но с приходом к нам христианства люди продолжили следовать давним правилам.

Люди всегда по-особенному относились к смерти, поэтому процесс погребения усопшего издавна оброс различными приметами, суевериями, правилами. У разных народов традиции проводов покойника в мир иной разные и формировались под влиянием таких факторов, как религия, культура, бытовые особенностей жизни общины и так далее.

И одни из таких правил сформировались вокруг того, что нельзя класть в гроб к покойнику, а что можно передать ему в последний путь.

Что можно положить в гроб покойному - разрешенные предметы

Традиция класть что-то в гроб уходит во времена язычества, но с приходом к нам христианства люди продолжили следовать давним правилам. Хотя церковь считает, что умершему на том свете не нужны земные предметы, уж точно обойдется без денег и прочих предметов роскоши. Из религиозной утвари в гроб кладут только нательный крестик, молитвенные надписи и венчик (это такая лента из бумаги или ткани, которую кладут на лоб умершего во время похорон, - ред.). А все иконы перед погребением нужно забрать.

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В гроб можно положить вещи, которые взаимодействовали с покойником, например - сантиметр, которым измеряли параметры. Также кладут гребешок, которым причесывали усопшего. Считается, что этот предмет накапливает плохую энергетику, и очистить его от нее невозможно. Вот почему в гроб кладут расческу. К тому же, злые люди могут ею воспользоваться в своих "черных" колдовских целях, так что там, в земле, ее будет надежнее "спрятать".

Также можно положить предметы, так или иначе связанные с умершим. Это может быть:

одежда, в том числе парадна форма и головные уборы;

книги;

дорогие для него аксессуары;

наградные медали;

предметы, связанные с его деятельностью при жизни и другое.

Многих интересует вопрос, а можно ли положить в гроб наручные часы. Можно. Нельзя носить часы покойника живым людям, а передать их вместе с ним в мир иной - вполне.

Говоря о том, можно ли положить в гроб сигареты, если человек был курильщиком, то почему бы и нет. По этой же причине покойнику кладут другие его любимые вещи - можно положить в гроб очки, музыкальный инструмент и так далее. Класть телефон в гроб можно, если это его вещь.

Согласно поверьям, после встречи в загробном мире с умершими ранее родственниками покойному нужно будет вытирать слезы, вот зачем в гроб кладут носовой платок.

Что нельзя класть в гроб - отправитесь следом за покойником

Умершему нужно класть только его личные вещи, но что будет если положить в гроб свою вещь? Согласно приметам, если это сделать, вскоре человек может отправится вслед за покойником. Поэтому ничего своего в могилу не кладите.

По этой же причине нельзя класть покойному обручальное кольцо живого супруга или супруга. В целом, лучше вообще не класть ничьи кольца - ни живого, ни умершего человека.

Также рекомендуется следить, чтобы ваши волосы не упали в гроб - такое может произойти во время ритуала, когда целуют венчик умершего.

Помимо этого, люди интересуются вопросом, можно ли положить письмо в гроб. Скорее, нет. Считается, что ваш почерк на письме имеет свою энергетику и может "привязать" вас к умершему. Лучше выгравируйте свои слова на надгробии или просто скажите, что хотите, устно. По этой же причине не кладите свою фотографию.

Церковь также запрещает оставлять в гробу иконы - их вынимают перед погребением. Однако, если вы вдруг забыли это сделать, ничего страшного. В конце концов, бывали случаи, когда святые завещали похоронить с ними иконы.

Вообще, что можно, а что нельзя класть в гроб - вопрос дискуссионный и зависит, зачастую, от личных предпочтений живых и/или мертвых. Хотя приоритет отдается, конечно, желаниям и заветам усопших. В представлении православной церкви все мирские вещи будут лишними, так как человек пришел в наш мир голым и также должен предстать в мире ином перед Богом.

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