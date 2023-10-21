У ягод есть свой набор набор классификаций.

Вы можете быть удивлены, узнав, что бананы - это ягоды. Мало кто автоматически причисляет их к ним.

Как пишет Mirror, с научной точки зрения ягода определяется как плод, который происходит из одной завязи и имеет мягкую кожуру и мясистую середину. Однако слово "ягода" вошло в употребление задолго до появления ботанической классификации, поэтому такие плоды, как клубника, называются ягодами, но технически не попадают в эту подкатегорию, поскольку происходят из цветов с несколькими завязями.

Ягоды состоят из трех основных компонентов: мягкая внешняя оболочка плода, середина плода, семена. Бананы имеют мягкую кожуру, которую мы снимаем, мясистую середину, которую мы едим, и содержат семена в центральной, внутренней части плода.

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Есть много других плодов, которые вы также не принимаете за ягоды, но которые соответствуют этому набору классификации, в том числе: виноград, киви, баклажаны и помидоры.

Напомним, ранее УНИАН писал, что эксперт по сну рекомендоавала съедать банан перед тем, как ложиться в постель.

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