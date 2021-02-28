Когда мужчина выпускал петуха на ринг, птица подпрыгнула и ударила хозяина острой семисантиметровой шпорой в область паха.

В индийском штате Телингана бойцовый петух убил хозяина, раскромсав ему пах ножом

Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, 45-летний Танугул Сатиш приехал в город Джагитал, чтобы его петух принял участие в нелегальном бою. Когда мужчина выпускал петуха на ринг, птица подпрыгнула и ударила хозяина острой семисантиметровой шпорой в область паха. Сатиш получил серьезную травму и потерял много крови. Пострадавшего доставили в больницу на скорой помощи, там он и скончался.

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Теперь организаторы и участники боя понесут ответственность за смерть мужчины. По статье о непреднамеренном убийстве было возбуждено дело.

Бойцового петуха доставили в отделение, где он останется до суда. Правоохранители намерены продемонстрировать птицу, а также ножи, привязанные к ее ногам, как причину смерти хозяина. При этом они пообещали обеспечить петуху защиту в рамках расследования дела.

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Автор: УНИАН